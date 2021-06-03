Фото: admkrai.krasnodar.ru

Почти 150 км дорог отремонтируют в Краснодарском крае до конца 2021 года. Они будут обновлены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- Только за прошлый год в крае было обновлено 280 км дорог на 11 участках, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Также работы прошли на 243 улицах городских агломераций.

В 2021 году на Кубань приведут в порядок еще 134 участка региональных дорог – всего около 150 км.

- Уже выполнен план на год в Новороссийской агломерации, там привели в порядок 11 объектов. Продолжаются работы в Сочинской и Краснодарской агломерациях, – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Александр Писаренко.

Отмечается, что на большей части объектов специалисты работают в ночное время. Так они избегают заторов на участках с интенсивным движением.

Также в рамках национального проекта в Краснодарском крае было установлено уличное освещение на 50 км дорог регионального значения. Также здесь появились 225 камер, которые делают фотовидеофиксацию нарушений ПДД.