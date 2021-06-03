Власти Сочи просят снизить скорость электросамокатов до 20 километров в час

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В Сочи регламентируют компании по прокату электросамокатов. Этот бизнес вызывает как много радости, так и много нареканий. В первую очередь жители курорта возмущаются скорости и травмоопасности транспорта для пешеходов. Поэтому мэрия города подготовила документ, чтобы упорядочить работу компаний.

- Необходимо ограничить скорость до 15-20 километров в час. Вопрос правил передвижения будет вынесен на городскую комиссию по безопасности дорожного движения, - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

На следующей неделе в администрации пройдет масштабное совещание с бизнесменами и внутригородскими главами.