В Сочи снесли два опасных недостроя ЖК «Курортный» под ЛЭП

Фото: пресс-служба администрации города Сочи

«Россети Кубань» обратились в суд на застройщика ЖК «Курортный» за многочисленные нарушения при строительстве домов. Энергетики потребовали от застройщика удалить два дома из охранной зоны высоковольтных ЛЭП.

- Строительные работы начались здесь еще в 2014 году. Тогда жилой комплекс стал одним из самых проблемных объектов долевого строительства. В итоге застройщик нарушил не только градостроительные нормы, но и требования электробезопасности. Он разместил два дома под проводом в 110 квадратов и забетонировал доступ к магистральному кабелю, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации города Сочи.

Такие действия строителей едва не привели к появлению жилых домов под проводом с напряжением. В конечном итоге это могло привести к сотням жертв. Застройщику выписали предписание снести недострои, но он не смог этого сделать – объявил себя банкротом. Тогда за дело взялась администрация и в начале июня 2021 года опасные высотки снесли.