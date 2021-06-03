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Cразу два премиальных отеля построят в Анапе. Общий объем инвестиций составит 13 млрд. рублей. Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме. Соответствующее соглашение подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Анапы Василий Швец и председатель совета ООО «Арбат Отель Менеджмент» Андрей Уманский.

– Санаторно-курортная отрасль – одна из существенных в структуре экономики края. Мы должны сделать все, чтобы она максимально развивалась. Сегодня есть рост цен на номерной фонд. Это рынок, и его не остановить. Здесь должны быть только конкуренция и насыщение рынка предложением. А сейчас мы видим, что 90% фонда в гостиницах 5 звезд выкуплено. Значит, должны наращивать темпы строительства таких отелей и гостиниц, – сказал Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что в ближайшее время на курорте появятся отели «Alean resort suits Riviera» (4 звезды) и «Alean Premium Anapa» (5 звезд). Вторая гостиница будет работать по системе «ультра все включено».

Также на территории комплекса расположатся крытый аквапарк, термальный, спортивный и медицинский кластеры, SPA центр, конгресс-холл на 1000 человек, теннисная академия, детский парк, бассейны, концертный зал и рестораны.

Суммарный объем инвестиций составит 13 млрд рублей.