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Новая ливневая канализация появится на улице 40-летия Победы в Краснодаре. Пока здесь установили новые опоры освещения. Они расположились от улицы Восточно-Кругликовской до дома №53. Сейчас специалисты занимаются переделкой теплотрассы, линии водоснабжения и возводят новую сеть ливневой канализации.

— После завершения реконструкции улицы это решит вопрос с отводом ливневых вод на этом участке ул. им. 40-летия Победы, — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Отмечается, что общая протяженность новой ливневой канализации составит 700 метров. Она протянется от улицы Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков по 40-летия Победы.