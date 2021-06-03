Попала в слепую зону. Водитель автобуса насмерть задавил пенсионерку в Сочи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Водитель автобуса насмерть задавил женщину в Сочи. Трагедия случилась сегодня днем на улице Вишневой.

- Она попала в слепую зону, – говорят очевидцы. – Женщина скончалась на месте. Еще даже Скорая помощь не успела приехать.

По словам водителя, 81-летняя пенсионерка попала в слепую зону. Поэтому он не заметил ее, когда сдавал задним ходом.

- Мужчина не убедился в безопасности маневра и наехал на пешехода, – сказал «КП» – Кубань» источник в УВД Сочи.

Сейчас правоохранители проводят проверку по данному инциденту.