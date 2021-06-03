Чемпионат Европы по шорт-треку состоится в Сочи в 2024 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сочи получил право на проведение чемпионата Европы по шорт-треку. Континентальное первенство пройдет на курорте в 2024 году. Оно состоится на объектах, которые принимали Олимпиаду в 2014-м.

Такое решение принял Международный союз конькобежцев. Уже известно, что турнир на побережье Черного моря продлится с 12 по 14 января 2024 года.

Отметим, что Олимпийская столица уже принимали континентальный турнир. Впервые он прошел на курорте в 2016 году.