Фото: admkrai.krasnodar.ru

Экспорт кубанского вина увеличился почти на четверть с начала года. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на Петербургском международном экономическом форуме. Там сегодня обсуждали перспективы развития отрасли виноделия в стране.

– Пришло понимание, что вино нужно продвигать как продукт. Созданы серьезные преференции для производителей. Теперь только вино из российского виноматериала может называться российским. Еще один важный момент – защита виноградопригодных земель, – сказал Вениамин Кондратьев.

Только в Краснодарском крае было запрещено возведение жилых домов на площади 40 тысяч га. По этой причине строительные компании не досчитались миллиардов рублей.

- Значимо и то, что соотношение цены и качества на мировых рынках на стороне российского вина. Надо просто продвигать его на зарубежные прилавки. У покупателей должна быть возможность выбирать, – добавил губернатор Кубани.

Уже сейчас кубанские вина можно встретить на прилавках 18 стран. За прошлый год экспорт продукции Краснодарского края увеличился на 17%, за первый квартал 2021-го – на 25%. Сейчас краевые винодельни поставили свыше 135 тысяч декалитров своей продукции. К концу года эта цифра должна увеличиться до 450 000.