Фото: ФК Краснодар

Россияне считают Сергея Галицкого лучшим бизнесменом страны. Таковы данные Фонда «Общественное мнение».

Специалисты организации провели опрос среди жителей России. Они попросили людей назвать лучшего бизнесмена страны.

Около двух процентов опрошенных сразу вспомнили Сергея Галицкого. Бывший владелец «Магнита» сейчас посвящает почти все время футбольному клубу «Краснодар». Его назвали два процента респондентов.

Также в пятерку лучших коммерсантов России вошли Павел Дуров, Павел Грудинин, Алишер Усманов, Олег Тиньков и Роман Абрамович. За них отдали голоса по 1% опрошенных.

Отмечается, что основная часть – или 71% –респондентов не смогли назвать лучших бизнесменов России. Еще 16% сказали, что в стране просто нет таковых.