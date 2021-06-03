«Это честь и привилегия для меня». Защитник сборной Эквадора и «Краснодара» получил российское гражданство

Фото: instagram.com/cristianramirez1994

Защитник сборной Эквадора и футбольного клуба «Краснодара» получил российское гражданство. Кристиан Рамирес уже похвастался новым паспортом в социальных сетях.

- После 5 лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин, – подписал фото Кристиан Рамирес.

Также защитник сборной Эквадора поблагодарил руководство клуба, органы власти и болельщиков, которые пристально следят за карьерой игрока.

- Это большая честь и привилегия для меня, – добавил футболист.

Пока неизвестно, планирует ли Кристиан Рамирес выступать за сборную России. Сам футболист пока никак не отреагировал на подобные вопросы от болельщиков.

Отметим, что Кристиан Рамирес перешел в «Краснодар» в 2017 году. Вместе с «быками» он становился серебряным призером чемпионата России, выходил в плей-офф Лиги Европы и участвовал в групповой стадии Лиги чемпионов. Из-за травмы защитник пропустил вторую половину сезона-2020/21.