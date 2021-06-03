Узнали, где будут отключения света в Сочи 4 июня 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 4 июня 2021 запланировано сразу в ряде округах курорта. Уже несколько месяцев рабочие занимаются обновлением и заменой основных городских коммуникаций и сетей. Это позволит избежать серьезных поломок в будущем.

Во время работ на линии специалисты вынуждены на время прекращать подачу электричества в дома и квартире жителей. Сразу скажем, что касается это не всего Сочи, а всего нескольких улиц. Узнали, где будут отключения света в Сочи 4 июня 2021.

В Адлерском районе на улицах Просвещения, Аллейная, переулке Прибрежный, улицах Блинова, Черновицкая, Ворошиловградская, Ивановская, Туманяна, Полянская, Добровольская, Просвещения, Ленинаканская, Петрозаводская, Дачная, Банановая, Малиновая, Славинская, Костромская, Краснопролетарская, Ленинакамская, Щербиновская и Воронежская, селе Высокое на улицах Афипская, Брянская и Липецкая. Здесь частично будет отключена подача электричества в промежутке с пяти утра и до восьми вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до пяти вечера света может не быть на улицах Юбилейная, Кипарисовая, Малая, Береговая, Механизаторов 1-40, Прямая, Тепличная 1-20 (все – частично), СТ «Восход», СТ «Заречное» на улице Земляничная и Саятнова (оба – частично) и СТ «Энергия».

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 07:00 и 19:00 на улицах Пластунская (частично), Кипарисовая 4А, 8А, 16, Пластунская, 167/7 «В», переулке Вишневый (частично), СНТ «Вишневый», переулках Лавровый и Юртовский (оба – частично), ЖСК «Медик», ЖСК «Лесное» на улицах Восточная, Транспортная, Голенева (все – частично), Севастопольская 1-50, Параллельная 10, переулке Севастопольский 3/1, улице Высокогорная (частично), СТ «Монтаж», СТ «Здоровье-6», улице Тоннельная 1-56, дачи, улице Севастопольская 1-50, Параллельная 10, 10а, переулке Севастопольский 3/1 и улице Невская, 50а.

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 19:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Головинка на улицах Медицинская, Линейная и Лучезарная, переулке Крылова и улице Барановское шоссе (частично), поселке Сергей Поле на улице Славы (частично), переулке Прудный, Ани, Масис, улице Новошкольная, переулке Араратский, улице Краснооктябрьская, поселке Зубова щель на улице Амурская (частично), поселке Чемитоквадже на улице Магистральная (частично).