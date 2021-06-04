Погода в Краснодаре на 4 июня 2021 года: ливни, грозы и ураган обрушатся на мегаполис Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Всю неделю погода проверяет на прочность жителей краевого центра. После аномальной жары в начале недели на город обрушились ливни, грозы и ураганный ветер. Они не дают покоя жителям уже несколько дней.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 4 июня 2021 года.

- Ожидаются ливни, грозы, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Порывы ветра достигнут 14 м/с, а температура воздуха опустится до 19 градусов.