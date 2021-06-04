Температура воды в Черном море 4 июня 2021: В Сочи холоднее, чем на Севере Фото: Виталий КАРНАУХ

Этот год надолго останется в памяти жителей Кубани. Особенно это касается прибрежных районов. Из-за холодной весны в Краснодарский край никак не придет тепло.

Поэтому температура в регионе в среднем на несколько значений ниже, чем обычно в это время года. Вместо плавок и купальников туристы достают из чемоданов зонты и ветровки. Пока на море лучше просто смотреть – купаться еще холодно.

«КП» – Кубань» выяснила, какая температура воды в Черном море 4 июня 2021

По данным метеорологов, холоднее всего пока в Сочи. Здесь температура воды в Черном море составляет всего 16 градусов. Немного теплее в Туапсе. Здесь температура морской глади остановилась на отметке в 18 градусов. Самые высокие показатели зафиксированы в Анапе, Новороссийске и Геленджике. Здесь вода в Черном море прогрелась уже до плюс 20 градусов, но тоже не подходит для купания.

Из-за холодной весны купальный сезон в Краснодарском крае начнется позже обычного – в середине июня – начале июля.