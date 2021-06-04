В Комсомольском микрорайоне Краснодара отремонтируют ведущий в промзону ж/д переезд

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В Краснодаре планируют увеличить пропускную способность через железнодорожный переезд в Комсомольском микрорайоне, который ведет в промзону. Для этого переезд отремонтируют. Об этом сообщили в администрации города.

- Переезд через железнодорожные пути в районе улиц Новороссийской и Симферопольской приведут в порядок до конца июня. А также расширят проезжие части на улицах Демуса и Симферопольской, но эти работы проведут уже в следующем году, - сообщили в пресс-службе мэрии.

На территории восточной промзоны работают десятки предприятий, на них трудятся больше 100 тысяч человек. Перед въездом в промзону нередко собираются пробки.