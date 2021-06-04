В Адыгее построят всезесонный горный экокурорт

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«Всесезонный горный экокурорт «Лагонаки» постоят до 2025 года. Соглашение о реализации проекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

- Подписи под документом поставили Глава РА Мурат Кумпилов и генеральный директор НАО «Красная Поляна» Андрей Круковский. В церемонии подписания также приняли участие акционер НАО «Красная Поляна» Александр Ткачев, заместитель премьер-министра РА Мурат Тхакушинов и министр экономического развития и торговли РА Заур Шеуджен, - сообщили в пресс-службе правительства Республики Адыгея.

Предполагается, что в Адыгее построят 36 км горнолыжных трасс, сноу-парк с различными фигурами и трассой для беговых лыж.

- Экокурорт поделят на зону комфортного катания, учебный склон, спортивный склон, сноу-парк, зону тюбинга, трассы беговых лыж, веревочный городок, виа-феррата, нижняя и верхняя деревни, - добавили в пресс-службе правительства республики.

В создание всесезонного горного экокурорта вложат 23 млрд рублей, будет создано 2 тысячи рабочих мест.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Александр Ткачев построит аналог «Сочи парка» в Ялте. Проект обойдется в 16 млрд рублей.