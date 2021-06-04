Дети России в центре событий

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

На смену Российского движения школьников во Всероссийский детский центр приехали дети из 53 регионов России. Это победители Всероссийского конкурса на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе.

«Российское движение школьников выступает нашим партнёром не один год. С момента нашей дружбы тысячи детей-участников движения побывали во Всероссийском детском центре. Смены РДШ всегда насыщены яркими событиями, большим количеством активностей для целеустремлённых школьников и, конечно, встречами с интересными людьми. Мы рады приветствовать участников фестиваля «В Центре событий» в «Орлёнке» , – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Основным обучающим курсом для детей стала «‎Школа организации мероприятий». В течение смены ребята пробуют себя в роли организаторов, знакомятся с алгоритмом создания мероприятий разной направленности и посещают мастер-классы по личностному развитию.

В рамках программы для орлят проходят «Классные встречи» с известными людьми, лидерами мнений, профессионалами своего дела. Так, дети уже успели встретиться с заслуженным мастером спорта России, семикратным победителем «Ралли Дакар» в классе грузовиков Владимиром Чагиным. В течение смены орлята также пообщаются с режиссёром Юрием Храповым и руководителем Всероссийского фестиваля «В центре событий» Екатериной Жидовой.

По итогам программы дети получат сертификаты участников, грамоты, дипломы и памятные подарки Фестиваля.

Организаторами программы выступают: ФГБУ, «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», ВДЦ «Орлёнок».