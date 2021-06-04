На Кубани запустят доставку с рынков и ярмарок

Овощной отдел на Сенном рынке Краснодара Фото: София ФОМЕНКО

Жители Краснодарского края смогут заказывать доставку продуктов не только из супермаркетов, но и с рынков и ярмарок. Такое соглашение подписали власти региона с руководством сервиса заказа быстрой доставки на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Такая услуга будет доступна в четырех городах - Краснодаре, Сочи, Армавире и Новороссийске.

- С помощью этого сервиса мы выведем наш регион на новый уровень совершения покупок, а фермеры смогут расширить клиентскую базу и увеличить объемы продаж, - сказал на встрече вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Вместе с сервисом в регионе появится и более тысячи рабочих мест.