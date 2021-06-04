В Сочи гостиницу «Приморская» реконструируют за 21 миллиард рублей

Гостиница "Приморская" в Сочи

В реконструкцию гостиницы «Приморская» в Сочи инвестируют 21 миллиард рублей. Соответствующее соглашение подписали в рамках ПМЭФ-2021 губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и гендиректор ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов.

- Гостиница «Приморская» настоящая легенда нашего края. Нужно сохранить архитектуру и паркинг территории такими, какими их помнят многие жители Сочи и гости курорта. При этом необходимо построить современный комплекс на 1400 мест с высоким сервисом пятизвездочного уровня, - сказал на встрече губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Кондратьев подчеркнул, что рядом с гостиницей обязательно нужно благоустроить и парк. Зеленая зона должна быть комфортной и ухоженной.

Обновленное здание гостиницы будет занимать около 70 тысяч квадратов, иметь многоярусную парковку и прилегающую территорию. Завершить реконструкцию хотят в 2024 году.