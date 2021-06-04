На Кубани за сутки коронавирусом заразились 96 человек, в том числе семеро детей

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Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 4 июня за сутки в госпитали Кубани попали 96 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Анапа и Армавир. Здесь выявили 21 и по 11 новых случаев соответственно. Также больше всего зараженных коронавирусом отмечено в Сочи – восемь человек. По шесть заболевших в Новороссийске и Горячем Ключе.

- Пять положительных результатов в Лабинском, четыре – в Кореновском районах. По три новых пациента в Белореченском и Темрюкском. По два человека с ковид выявили в Геленджике, Староминском, Тихорецком, Новокубанском и Павловском районах. Единичные случаи зафиксированы в Ейском, Кущевском, Крыловском, Ленинградском, Отрадненском, Славянском, Щербиновском и Крымском, - сообщили в оперштабе.

Также известно, что по данным на 4 июня за последние сутки среди заболевших выявили семь детей. В стационарах настоящее время лечится 913 человек, на дому – 1017. В тяжелом состоянии на ИВЛ 51 пациент, на ЭКМО – 3.