Житель Новокубанска избил до смерти жену за ее желание выпить вина

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Новокубанский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном избиении 46-летней сожительницы.

По версии следствия, в ночь на 2 июня сожители устроили романтический ужин в доме на улице Кирова станицы Отрадной. Женщине вечеринки оказалось мало, и она начала просить продолжения, но мужчина больше не хотел. Чтобы его гражданская жена замолчала, он два раза ударил ее в живот. Женщине стало плохо, она начала терять сознание, мужчина забеспокоился и вызвал скорую помощь, но было уже поздно. Его любовница умерла на глазах.

- О своей причастности к гибели сожительницы фигурант изначально не сообщил правоохранителям. Сейчас он находится под стражей, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.