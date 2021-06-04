В МЧС назвали районы, где реки могут выйти из берегов после ливней на Кубани 4 и 5 июня

В крае действует штормовое предупреждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кажется, стихия проверяет Краснодарский край на прочность. Накануне некоторые районы засыпало градом, в курортном городе Сочи выпал снег, а в Анапе «намусорило» не по сезону сильно штормящее море.

По прогнозам, стихия нанесет удар еще 4 и 5 июня. В МЧС сообщили, что после ливней реки могут выйти из берегов.

- В ближайшие двое суток в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, усилением ветра до 20м/с. Вследствие образования дождевых паводков возможны подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом ГУ МЧС России.

Спасатели назвали районы, где реки могут выйти из берегов после залповых дождей.

- В первую очередь, подъем воды в реках возможен в реках юго-западного притока бассейна реки Кубань - Горячий Ключ, Северский, Абинский, Крымский районы. Также это касается рек юго-восточной территории края - Мостовской, Лабинский, Курганинский районы, а также в зоне особого внимания Черноморское побережье - Геленджик, Новороссийск, Туапсе и Сочи, - добавили в ведомстве.

В случае ЧС нужно звонить по номеру «01» или с мобильного «101».