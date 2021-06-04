«Зрелищное шоу»: В Геленджике впервые проведут авиагонки «Формулы-1»

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Авиагонки «Формулы-1» впервые проведут над геленджикской бухтой в сентябре. Такую возможность обсудил мэр Геленджика Алексей Богодистов с министром физкультуры и спорта Краснодарского края Алексеем Черновым и президентом Национальной ассоциации авиационных гонок Дмитрием Мотиным.

- Предполагается, что авиагонки пройдут в Геленджике в сентябре. Соревнования развернутся прямо над морской бухтой, - написал в Богодистов в свое Telegram-канале.

Мэр Геленджика отметил, что на курорте уже начали готовиться к соревнованиям. На авиагонке «Формула-1» самолеты будут состязаться в скоростном пилотировании по специально установленной трассе. Пилотам нужно будет проходить через воздушные ворота за минимально короткое время на предельно малой высоте.

«Представляю это зрелищное шоу», «Будут чудеса на виражах», «Очень хочется посмотреть», - в предвкушении соревнований пишут пользователи в соцсетях.