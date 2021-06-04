В Белореченском районе построят второй цех производства минеральных удобрений

Фото: администрация Краснодарского края

В Белореченском районе построят второй цех по производству минеральных удобрений. Соглашение об этом подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и гендиректор АО «МХК ЕвроХим» Владимир Рашевский.

- Предприятие вносит ощутимый вклад в развитие несырьевого экспорта региона – около половины продукции идет на экспорт в 19 стран, при этом каждое наше инвестсоглашение приносит реальные рабочие места с хорошей зарплатой, - отметил глава края.

В планах «ЕвроХим» завершить модернизацию производства фосфорной и серной кислот, построить новый цех и увеличить действующий по производству минеральных удобрений. Также с 1 января 2022 года производству позволят обнулить ставку по налогам на прибыль и имущество.