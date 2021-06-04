В мэрии Краснодара рассказали о том, как теперь будут работать платные парковки

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В мае муниципальные парковки Краснодара временно стали бесплатными. Дело в том, что в этом месяце закончилось инвестиционное соглашение с оператором. Шлагбаумы не работали - проехать можно было свободно. Но надолго расслабляться автовладельцам не стоит. Прошли торги - выбран победитель, с которым совсем скоро подпишут новый контракт. Правда, условия его будут другими.

- Новый муниципальный контракт будет действовать до конца декабря 2022 года, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. - По его условиям все платежи за парковку и штрафы за ее неоплату будут поступать в городской бюджет

Стоит сказать, что ранее все созданное коммерческой структурой имущество стало муниципальным. На баланс города перешло 266 парковок на 8091 машиноместо, 247 паркоматов, через которые водители производили плату, 1774 дорожных знаков, 561 сигнальный столбик и 329 ограничивающих въезд бетонных полусфер. Но содержать оборудование теперь будет инвестор. Подрядчик будет получать за услуги фиксированную сумму, указанную в конкурсной документации.