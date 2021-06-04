Руководитель КТО "Премьера" имени Леонарда Гатова Алексей Львов-Белов.

В Краснодаре создадут летнюю школу оперного искусства. Об этом рассказал руководитель ТО "Премьера" имени Леонарда Гатова Алексей Львов-Белов.

- Совместно с Российской академией музыки имени Гнесиных и Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н.А.Римского-Корсаковамы подписали трхсторонний договор, чтобы проводить на базе нашей «Премьеры» летнюю школу оперного искусства под названием «Культурный потенциал», - рассказал в в эфире программы "Время первых" на радио «КП - Краснодар» руководитель КТО "Премьера" имени Леонарда Гатова Алексей Львов-Белов.

Организаторы считают проект очень перспективным для Кубани и всей России. Он направлен на то, чтобы молодым и талантливым людям было легче трудоустроиться.

30 июня станет известно, победил ли «Культурный потенциал» в конкурсе на президентский грант. И только после его смогут запустить.