Cколько власти Краснодара будут платить за обслуживание парковок

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Администрация Краснодара вновь решила нанять подрядчика, который будет обслуживать муниципальные парковки. Как рассказали в мэрии, затраты на содержание собственных структурных подразделений гораздо выше, чем оплата услуг специализированной организации.

Был даже изучен опыт других городов, где существует аналогичные проекты.

- Например, в Белгороде цена контракта за 18 месяцев (32 паркомата) — 42,7 миллиона рублей. В перерасчете на объем оборудования и информационных систем, реализованных в Краснодаре, цена контракта в месяц составила бы 18,1 миллиона рублей, - объяснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. - Если взять во внимание Пермь, где за 3 месяца обслуживания 45 парковок, платится 4,9 миллиона рублей, то цена контракта в Краснодаре была бы 9,1 миллиона рублей.

Итоговая цена контракта в кубанской столице на 19 месяцев (247 паркоматов) составит 127,3 миллиона рублей, то есть 6,7 миллиона рублей в месяц.