В Краснодаре на переулке Ленинском построили участок ливневки

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре идет ремонт дорог на переулке Ленинском от Российской до 1-го Мая. Сейчас там уже построили участок ливневой канализации площадью в 250 метров, а также пять ливнеприемных колодцев. Следующий шаг – укладка асфальта.

- Работы зависят от погодных условий, важно не нарушать технологий, чтобы потом ничего не переделывать. Идем по графику, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Работы на этом участке дороги планируют закончить к концу июня.