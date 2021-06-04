Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 июня 2021 15:09

В Краснодаре на переулке Ленинском построили участок ливневки

Целиком канализацию достроят к концу июня
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре идет ремонт дорог на переулке Ленинском от Российской до 1-го Мая. Сейчас там уже построили участок ливневой канализации площадью в 250 метров, а также пять ливнеприемных колодцев. Следующий шаг – укладка асфальта.

- Работы зависят от погодных условий, важно не нарушать технологий, чтобы потом ничего не переделывать. Идем по графику, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Работы на этом участке дороги планируют закончить к концу июня.