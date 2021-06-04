Краснодарцы больше не смогут оплачивать парковку наличными

Фото: krd.ru

Совсем скоро администрация Краснодара заключит новый договор с оператором, который будет следить за оборудованием на парковках. Для всех водителей они вновь станут платными. Одно из новшеств после перезапуска — оплата будет осуществляться только по безналичному расчету.

- Это поможет избежать вандализма. Неприятных случаев было много — в купюроприемник вставлялось много мусора, из-за чего приходилось часто ремонтировать, - объясняет директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

У водителя есть возможность расплатиться на месте. Сделать это можно, приложив карту к терминалу, либо отправить смс на номер, указанный на паркомате. Еще один вариант — постоплаты на сайте parkingkrd.ru.

Кстати, в мэрии рассказали, сколько будет стоить час парковки в Краснодаре.