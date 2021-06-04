На что потратят деньги от штрафов за неоплаченную парковку в Краснодаре

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Администрация города в ближайшее время заключит контракт с оператором, который будет обслуживать парковки. Поэтому за то, чтобы оставить машину на муниципальной стоянке, вновь нужно будет платить. Терминалы, правда, теперь не принимают наличку - расплатиться можно по смс или, приложив банковскую карту.

Тем же, кто оплачивать не захочет, грозит штраф. Фотофиксация в Краснодаре работает как и прежде. Фотофакты с правонарушением направляют в адрес городской муниципальной административной комиссии. Она, в свою очередь, направляет постановления неплательщикам.

За неоплату парковок штраф — 1000 рублей, а за нарушение правил и стоянки — 1500 рублей. Приходить «письма счастья» будут на имя владельца транспорта по почте, как и штрафы ГИБДД с камер видеофиксации. После истечения срока оплаты штрафа данные нарушителя автоматически передаются в службу судебных приставов.

- Средства, полученные за оплату парковки, а также штрафы, выписанные за неоплату, будут идти в муниципальный дорожный фонд. Эти средства направят на установку новых светофоров, ямочный ремонт улиц, реконструкцию и строительство дорог, - уточнил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.