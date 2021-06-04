Фестиваль «Винные дороги Боспорского царства» отменяется из-за непогоды

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Лето в Краснодарском крае началось с дождей, поэтому многие мероприятия на курортах отменяются. Фестиваль «Винные дороги Боспорского царства» в поселке Сенной Темрюкского района отменяется.

- Внимание! В связи с погодными условиями (штормовое предупреждение МЧС), намеченный на 5 июня фестиваль «Винные дороги Боспорского царства» отменяется, - сообщает администрация района.

Развлекательный винный тур перенесут на новую дату. Точное число мэрия сообщит позже.