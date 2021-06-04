В Анапе построят сразу три крупных гостиницы

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В Анапе появятся сразу три гостиничных комплекса, в эти проекты инвестируют 29 миллиардов рублей. Такое соглашение подписал вице-губернатор Кубани Александр Руппель и глава города-курорта Василий Швец на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

На первой береговой появится отель на 186 номеров стоимостью в 1,1 миллиард рублей. Вторым отелем будет комплекс на 866 номеров с несколькими корпусами и бассейнами. Его стоимость оценивают в три миллиарда.

Третье соглашение самое масштабное. Здесь номерной фонд составит 6500 номеров со спортивно-оздоровительным центром, ресторанами и магазинами. Инвестиции в него составят более 25 миллиардов рублей. Все комплексы будут эксплуатироваться под брендами с мировым именем.