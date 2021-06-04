На Кубани трехлетний мальчик выстрелил себе в голову

Фото: архив "КП"

Вечером 3 июня 36-летний мужчина пришел в гости к друзьям в один из домов по улице Шоссейной города Армавира. Он принес с собой травматический пистолет «Оса», который оставил в сумке в прихожей. Спустя несколько минут после застолья все присутствующие услышали выстрел. Оказалось, что пистолет нашел трехлетний мальчик. Он вытащил оружие и выстрелил себе в голову.

- После произошедшего ребенок с тяжелой травмой головы был незамедлительно доставлен родителями в больницу. Сейчас его перевели в одну из лечебниц краевой столицы. Ребенок в очень тяжелом состоянии, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Травматический пистолет у мужчины был зарегистрирован. Однако следователи все равно возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Расследование уголовного дела продолжается.