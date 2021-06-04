В Сочи Гия Эрадзе представит новое шоу «Бурлеск»

Фото предоставлено пресс-службы продюсерского центра «Королевский цирк»

В Сочинском цирке 5 и 6 июня состоится премьера нового проекта Заслуженного артиста России Гии Эрадзе шоу «Бурлеск» Российской государственной цирковой компании. В основе программы именно те номера, которые покорили Княжеский дом Монако. А сами артисты завоевали главную цирковую награду мира – «Золотого клоуна» на международном фестивале в Монте-Карло.

Фото предоставлено пресс-службы продюсерского центра «Королевский цирк»

В течение года представления шоу «Бурлеск» с огромным успехом шли на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Его посетили более полумиллиона зрителей.

Гастроли по России начались с триумфальных выступлений в Нижнем Новгороде. Вторым городом тура стал Сочи.

Фото предоставлено пресс-службы продюсерского центра «Королевский цирк»

Аттракцион «Африка», акробаты на встречных качелях, жонглеры на стрелах и гимнасты под куполом цирка в струях воды - все это и многие другие захватывающие дух номера увидят зрители шоу.

На арену выйдут такие редкие для дрессировки животные, как ламы, носухи, лемуры, кенгуру, дикобразы, гиббоны, страусы и зебры.

Фото предоставлено пресс-службы продюсерского центра «Королевский цирк»

Гвоздем программы считается номер «Групповая трансформация «Фаберже», в котором лучшие традиции циркового искусства представлены в обрамлении национальной русской культуры и музыки Чайковского. Критики особо отмечают нестандартное художественное решение и масштабное воплощение.

Фото предоставлено пресс-службы продюсерского центра «Королевский цирк»

- Мы всегда стараемся привозить в Сочи что-то новое, чтобы удивить туристов и местных жителей, - подчеркнул художественный руководитель-главный режиссер продюсерского центра «Королевский цирк» Гия Эрадзе.

Фото предоставлено пресс-службы продюсерского центра «Королевский цирк»

Шоу будет идти в сочинском цирке по четвергам, субботам и воскресеньям до 29 августа.