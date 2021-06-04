В Кадастровой палате Кубани рассказали, куда обращаться для исправления ошибок

Фото: Кадастровая палата Краснодарского края

В Кадастровую палату по Краснодарскому краю часто поступают вопросы, касающиеся определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Эксперты краевой палаты рассказывают, от чего зависит кадастровая оценка, как узнать кадастровую стоимость, а также куда следует обращаться, чтобы ее оспорить, исправить ошибку или получить разъяснения, касающиеся определения кадастровой стоимости.

Кадастровая стоимость объекта недвижимости – это результат оценки объекта, полученный на определенную дату и определяемый на основе факторов, указанных в законодательстве. Важно понимать, что кадастровая стоимость может изменяться в зависимости от изменения характеристик объекта, влияющих на его рыночную стоимость. Технические параметры, местоположение участка, окружающая инфраструктура, наличие коммуникаций и многие другие факторы играют роль в оценке.

«Кадастровая стоимость является основой для расчёта налога на недвижимое имущество. Для справедливого расчета налога проводится регулярная кадастровая оценка недвижимости с целью актуализации данных о кадастровой стоимости. Определение цены при продаже или сдачи в аренду земли, находящейся в государственной или муниципальной собственности также осуществляется на основе кадастровой стоимости.» - рассказал начальник отдела определения кадастровой стоимости Кадастровой палаты по Краснодарскому края Александр Петровский.

Чаще всего рыночная стоимость недвижимых объектов выше кадастровой. Однако законом не запрещено продавать объекты по цене ниже установленной кадастровой стоимости.

Узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости можно несколькими способами:

Заказать выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Выписка предоставляется бесплатно по запросу любых лиц (не только собственников).

Заказать выписку можно в МФЦ лично, либо направив запрос по почте в Кадастровую палату, либо на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_2).

Online с помощью электронных сервисов Росреестра на сайте https://rosreestr.gov.ru/

«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» (https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/online_request) – можно узнать кадастровую стоимость объекта, если известен кадастровый номер, или условный номер, или ранее присвоенный номер, или адрес объекта, либо указать номер права или ограничения.

Найти объект на «Публичной кадастровой карте» (https://pkk.rosreestr.ru/).

В «Фонде данных государственной кадастровой оценки» (https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO) можно узнать кадастровую стоимость недвижимости на сегодня, посмотреть, как оценивался объект раньше, а также ознакомиться с предварительными результатами кадастровой оценки в период актуализации кадастровой стоимости.

на сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/) в своем личном кабинете (только в отношении принадлежащих вам объектов недвижимости, по которым вы уплачиваете налоги)

Внимание! Если данные о кадастровой стоимости объекта недвижимости содержат ошибку или отсутствуют, необходимо обратиться в ГБУ по КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ». Кадастровая палата не имеет полномочий для рассмотрения подобных обращений.

Краевое БТИ осуществляет:

определение кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки;

определение кадастровой стоимости после осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости;

предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости;

рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.