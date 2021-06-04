В Новороссийске построят цементный завод с производительностью до 3,5 миллионов тонн

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В Новороссийске появится цементный завод мощностью до 3,5 миллионов тонн продуктов в год. Соответствующее соглашение подписал вице-губернатор Александр Руппель с генеральным директором предприятия. Продукцию планируют отправлять в страны западного и восточного побережья средиземного моря, а еще в Турцию и Иран.

Проект даст городу 450 новых рабочих мест. Кроме того, власти всерьез озабочены экологичностью предприятия. Планируется оснастить предприятие 150 единицами газопылеулавливающего оборудования.

Начать строительство комплекса планируют в третьем квартале 2021 года. Завод введут в эксплуатацию в конце 2023 года, его цена будет выше 22 миллиардов рублей.