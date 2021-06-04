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В Сочи стартовал городской проект «Культурные каникулы». Он создан в этом году по поручению главы города Алексея Копайгородского и направлен на организацию активного летнего досуга детей. Об этом рассказала на пресс-конференции в корреспондентском бюро «Комсомольской правды» - Кубань» в Сочи начальник управления по образованию и науке администрации города Ольга Медведева.

– В рамках проекта учреждения культуры на время летних каникул подготовили обширную программу для организованных групп детей. В июне они посетят концерты инструментальной музыки, детские спектакли и сказки, – рассказала Ольга Медведева.

Ольга Медведева

По ее словам, в городских и районных музеях уже начались экскурсии, выставки и интеллектуальные интерактивные игры. Посещение всех мероприятий для детей проходят на безвозмездной основе и в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Намечено, что в июне в рамках «Культурных каникул» различные познавательные мероприятия посетят более 5000 школьников.

На курорте уже открылись детские пришкольные лагеря. Всего этим летом на базе образовательных организаций города будут работать 46 лагерей труда и отдыха и 52 профильных лагеря дневного пребывания. Они планируют принять более 8800 школьников.