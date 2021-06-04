Член молодежного клуба отправились в поход Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи молодежные клубы подготовили насыщенные летние программы. Жители курорта занимаются в них спортом, танцами, музыкой и туризмом. Об этом сообщил на пресс-конференции в корреспондентском бюро «Комсомольской правды» - Кубань» в Сочи руководитель управления молодежной политики городской администрации Сергей Черемшанов.

Напомним, что на вопросы журналистов об организации досуга летом 2021 отвечали начальник управления по образованию и науке администрации города Ольга Медведева, директор департамента физической культуры и спорта Анатолий Мирошников, начальник управление культуры администрации Сочи Марианна Устинова.

На фото: Ольга Медведева, Анатолий Мирошников, Марианна Устинова и Сергей Черемшанов.

- В Сочи действуют 14 молодежных клубов во всех внутригородских районах, - рассказал Сергей Черемшанов. - Например, в Лазаревском районе действует молодежный клуб «Возрождение», в котором проходят занятия по диджеингу и брейк-дансу. Клуб проводит мастер-классы по современным танцам и музыке.

Сергей Черемшанов

Сочинская молодежь занимается мотокроссом, брейк-дансом, историческими танцами, скалолазанием и другими популярными направлениями.

Так, турклуб «Вершина» организует походы выходного дня и экскурсии по рекреационным объектам, «Лабиринт» проводит учебно-тренировочные сборы на скалодроме. В фокусе клуба BlackSeaDwarfs – настольные игры.

- Молодые семьи тоже объединяются в Клуб молодой семьи и вместе занимаются фитнесом, мастер–классы, марафоны, выезжают на природу, - отметил Сергей Черемшанов. – Лето насыщенно разнообразными мероприятиями, которые объединяют молодежь курорта.