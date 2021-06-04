Фото пресс-службы ФГБУ "Юг Спорт"

В Сочи стартовал фестиваль дворовых игр. Главная задача проекта – воспитать у детей любовь к спорту. Об этом сообщил на пресс-конференции в корреспондентском бюро «Комсомольской правды» - Кубань» в Сочи директор департамента физической культуры и спорта городской администрации Анатолий Мирошников.

Напомним, что на вопросы журналистов об организации досуга школьников летом 2021 отвечали также начальник управления по образованию и науке администрации города Ольга Медведева, начальник управление культуры Марианна Устинова и руководитель управления молодежной политики городской администрации Сергей Черемшанов.

На фото: Ольга Медведева, Анатолий Мирошников, Марианна Устинова и Сергей Черемшанов

- Фестиваль позволит формировать командные качества детей, способствовать их социализации, приучить к активному образу жизни, - пояснил Анатолий Мирошников.

Он добавил, что одновременно летом сочинские подростки принимают участие во Всекубанских турнирах по уличному баскетболу и футболу на кубок губернатора Краснодарского края.

Анатолий Мирошников

В летнюю оздоровительную компанию работают инструкторы в сельских округах, которые проводят физкультурные занятия и спортивные мероприятиях для всех желающих.

В Сочи действуют 17 спортшкол, где школьники занимаются 48 различными видами спорта.