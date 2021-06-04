Фото: sochi.ru.

В Сочи для детей открыты летние площадки. Работники культуры организуют на каникулах подвижные игры, веселые конкурсы, мастер-классы и концертные программы. Об этом сообщила на пресс-конференции в корреспондентском бюро «Комсомольской правды» - Кубань» в Сочи начальник управление культуры городской администрации Марианна Устинова.

Напомним, что на вопросы журналистов об организации досуга школьников летом 2021 отвечали также начальник управления по образованию и науке администрации города Ольга Медведева, директор департамента физической культуры и спорта Анатолий Мирошников и руководитель управления молодежной политики городской администрации Сергей Черемшанов.

На фото: Ольга Медведева, Анатолий Мирошников, Марианна Устинова и Сергей Черемшанов

- Лето, как поется в известной песне – это маленькая жизнь. И, насколько она будет счастливой и наполненной, интересной и полезной у детей, зависит от нас, взрослых. Отрасль культуры не могла остаться в стороне и активно принимает участие в программе организации досуга маленьких сочинцев, - отметила Марианна Устинова.

Она уточнила, что летние площадки открыты при домах культуры, где работают всевозможные секции: музыки, танцев, вокала, фольклора, декоративно-прикладного искусства и другие.

Марианна Устинова

Кроме того, в июне для учащихся сочинских художественных школ и художественных отделений школ искусств организуют пленэры в живописных уголках курорта.