В Краснодаре пешеходную часть улицы Красноармейской сократили до трех кварталов

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В Краснодаре пешеходную часть улицы Красноармейской сократят до трех кварталов. Новая схема организации движения введена по выходным с 20:00 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

- Изменится в схеме ограничений движения автотранспорта по выходным и праздничным дням в центральной части краевого центра, - рассказали в мэрии. – Теперь улицу Красноармейскую будут закрывать для движения от Карасунской до Пашковской.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что в ближайшее время схема объезда участка будет загружена в Яндекс. Навигатор. Вопросы водители смогут задать на горячую линию в Центре мониторинга дорожного движения и транспорта по телефону: +7 903 412-01-01.

Напомним, что ранее движение здесь ограничивалось от улицы Гоголя до Длинной.

- Это сделано, в том числе, для создания оптимальных маршрутов объезда пешеходного участка улицы, — пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.