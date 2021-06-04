Фото: skypark.ru

В Сочи откроется летний фестиваль электронной музыки. Концерты будут проходить под открытым небом. Об этом сообщили организаторы.

Среди хедлайнероов музыкальных вечеринок: dj Сергей Пушкин, Leo Lébogue, Lumiere Vero, Balda Vada, Yasha F и другие.

Напомним, что в Сочи продолжается летний сезон: сейчас в городе находятся около 142 тысяч туристов. Средняя заполняемость курорта составляет почти 82%. Гостей принимают 1420 средств размещения: это и санатории, и гостиницы, базы отдыха и мини-гостиницы. Причем, Кроме того, высокая загрузка по-прежнему отмечается и в горном кластере. Один из способов привлечения отдыхающих на курорт – организация культурных мероприятий.

- Фестиваль начал свою историю в 2017 году и после небольшого перерыва снова возрождается, - напомнили в пресс-службе Скайпарка.