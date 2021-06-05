В Сочи число объектов агротуризма за пять лет выросло вдвое

Фото: sochi.ru.

В Сочи вдвое за пять лет выросло число объектов агротуризма. Здесь проводят экскурсии и дегустации фермерской продукции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

– Агротуризм – одно из стратегических направлений нашего города и региона в целом, – отметил глава города Алексей Копайгородский.

По его словам, у туристов особенно популярны гастрономические путешествия.

- Гости приезжают на фермы, чтобы попробовать определенные блюда и продукты, больше узнать об особенностях их приготовления. Поэтому мы рекомендуем местным производителям расширять ассортимент своей продукции, сохраняя при этом высокий уровень ее качества, - обратил внимание глава города.

К наиболее крупным агротуристским объектам Сочи относятся: ферма Экзархо», горная ферма «Волино», «Дом Кошмана» ОАО «Солохаульский чай», «Солохаул Парк», «Форелевое хозяйство», этнографический комплекс «Вольница», «Ачигварское озеро», «Усадьба виноградаря», «Чайные домики».

В качестве сувенира из Сочи отдыхающие увозят самый северный в мире чай, краснополянский мед, кавказские сыры и чурчхелу.