Кубань заключила на ПМЭФ соглашений почти на 162 млрд рублей

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубань заключила на Петербургском международном экономическом форуме соглашения почти на 162 млрд рублей. Это почти в 10 раз больше, чем в 2019 году, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

– Если в 2019-м мы подписали девять соглашений на сумму 17,1 млрд рублей, то сегодня по итогам форума этого года у нас 22 соглашения общим весом почти 162 млрд рублей, - сказал губернатор Вениамин Кондратьев. - Мы приложим все усилия, чтобы подписанные соглашения были реализованы.

Благодаря реализации инвестиционных проектов, в регионе появится 7,7 тыс. новых рабочих мест. Большинство подписанных документов в сфере промышленности и туризма. В числе самые крупных: модернизация Афипского нефтеперерабатывающего завода и реконструкции гостиницы «Приморская» в Сочи.

Кроме того намечено строительство трех крупных гостиничных комплексов в Анапе и отелей 4 и 5 звезд. В сочинском поселке Эсто-Садок планируют возвести комплекс Шале, а в Павловском районе - селекционно-генетический центр для молочного животноводства.