Узнали, где будут отключения света в Сочи 5 июня 2021

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 5 июня 2021 пройдут лишь в одном из четырех внутригородских районов – в Адлерском. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

Адлерский район

С 05:00 до 20:00 не будет света на улицах Петрозаводская, Дачная, Банановая, Малиновая, Славинская, Кирпичная, Фабричная.

Кроме того, в селе Верхнениколаевское, на улицах Мостовая, Тульская, Псебайская, Медовая.

В Хостинском, Центральном и Лазаревском районах отключения в выходные не запланированы.