На Кубани стали чаще разбиваться мотоциклисты

Фото пресс-службе краевого ГИБДД ГУ МВД РФ

В Краснодарском крае увеличилось количество аварий с двухколесным транспортом. За прошедшую неделю 60% погибших в ДТП - это мотоциклисты. Об этом сообщили в ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 18 ДТП, 5 человек погибли и 14 пострадали. Основная часть аварий с мототранспортом произошли в населенных пунктах, при этом все в вечернее и ночное время, - пояснили в ведомстве.

Большинство участников ДТП на мотоциклах – водители без прав, в том числе несовершеннолетние. В связи с этим автоинспекторы Кубани призывают родителей взять на контроль времяпрепровождения подростков летом. Несовершеннолетним можно садиться за мотоцикл с 16 лет и после получения водительского удостоверения категории «М».