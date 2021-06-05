В Краснодар на ярмарки выходного дня фермеры привезли около 50 тонн сельхозпродукции

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В краевом центре по субботам с 8 утра открываются шесть ярмарок выходного дня. 5 июня кубанские фермеры привезли в Краснодар 50 тонн сельскохозяйственной продукции.

- Сегодня на шести площадка более 200 фермеров продают продукцию, выращенную и произведенную в регионе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Напомним, ярмарки выходного дня в субботу работают до трех часов дня. Прийти за кубанской продукцией можно на улицу Думенко, 13; Захарова (вблизи дома № 23); Героя Яцкова (вблизи дома № 11); Одесскую (вблизи дома № 48); Бургасскую (вблизи дома № 31/1); Восточно-Кругликовскую (вблизи дома № 26).

Продавцы работают с соблюдением всех санитарных требований. Всю информацию о ярмарках, также интерактивную карту можно найти на официальном сайте администрации в специальном разделе.