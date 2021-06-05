На Главной городской площади Краснодара в выходные прозвучат произведения Римского-Корсакова

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По выходным на Главной площади Краснодара струи фонтана «дирижируют» под классическую музыку. С 1 мая произведения здесь включают по субботам и воскресеньям, и каждые выходные посвящаются разным композиторам.

5 и 6 июня на Главной площади дни Римского-Корсакова.

- Эти выходные будут посвящены творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. Среди его произведений – 15 опер, особой популярностью у слушателей пользуются «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», опера-былина «Садко», историческая опера «Царская невеста». Также всемирно известна его оркестровая сюита «Шехеразада», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Классика будет играть у фонтана с 10 утра до 11 вечера. Сезон фонтанов в этом году завершится в конце октября.