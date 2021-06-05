Мэр Геленджика открыл летний курортный сезон смайликом

Смайлик на холсте от мэра Геленджика Фото: София ФОМЕНКО

5 июня в Геленджике официально открывают летний курортный сезон. Праздничные мероприятия на курорте стартовали под эгидой «В ритме красок». Первым краски на холст нанес мэр Геленджика Алексей Богодистов. Глава города нарисовал красный смайлик.

- Поздравляю вас с открытием летнего сезона 2021! Пусть для каждого он будет очень ярким и улыбчивым, - сказал Богодистов.

Праздник в городе продолжается Фото: София ФОМЕНКО

В течение дня в Геленджике пройдет масштабная праздничная программа: выступления флайбордистов, парад шаров, концерт и фейерверк. В мэрии отметили, что салют будет запущен в небо в любую погоду.