В Краснодаре на улице Уральской сгорело офисное здание

Проводится проверка Фото: Алена МАРТЫНОВА

В ночь на 5 июня на улице Уральской в Краснодаре случился пожар. Загорелась обшивка офисного здания. Очевидцы вызвали на место пожарных, они справились с огнем за полчаса. Но восстанавливать здание владельцам придется почти полностью.

- Сообщение о возгорании поступило 5 июня в 02:37. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Полностью потушить огонь удалось в 03:03, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В настоящее время выясняются причины случившегося, устанавливается очаг возгорания. Пострадавших нет.