В 24 районах Краснодарского края за сутки коронавирусом заразились 97 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 5 июня за сутки в госпитали Кубани попали 97 человек. Заболевших выявили в 24 муниципалитетах. Самыми зараженными за день стали Краснодар и Выселковский район. Здесь выявили 22 и 8 новых случаев соответственно. Также больше всего зараженных коронавирусом отмечено в Новороссийске, Туапсинском и Калининском районах – по шесть человек. По пять положительных результатов в Сочи, Кавказском, Северском и Славянском районах. По четыре – в Анапе и Тихорецком.

- По два новых пациента в Геленджике, Кореновском, Абинском, Динском, Ейском, Красноармейском, Отрадненском и Усть-Лабинском районах. По одному человеку выявили в Апшеронском, Крыловском, Ленинградском, Староминском и Успенском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

В тяжелом состоянии на ИВЛ в настоящее время находятся 50 человек, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.